STAGE ÉTÉ : ARTS CROISÉS II [dès 6 ans] – du lundi 13 au vendredi 17 juillet, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

STAGE ÉTÉ : ARTS CROISÉS II [dès 6 ans] – du lundi 13 au vendredi 17 juillet 13 – 17 juillet Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

sur inscription

Début : 2026-07-13T09:00:00+02:00 – 2026-07-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T09:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:30:00+02:00

Pendant l’été 2026, le Théâtre Aux Croisements ouvre ses portes aux enfants et adolescents pour quatre semaines de stages pluridisciplinaires. Les deux premières semaines de juillet et les deux dernières semaines d’août. Au programme, chaque semaine, 10h d’ateliers théâtre, 7h30 de musique, 7h30 de danse et 6 heures d’arts plastiques.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Stage enfants & ados, cet été au TAC : théâtre, musique et arts plastiques théâtre musique

TAC