STAGE GRAVURE – impression en taille-douce Ateliers PAJOL Paris

Informations pratiques

Ce stage aborde les différents aspects du travail d’impression (choix du papier, de l’encre, l’essuyage, le réglage de la presse), ainsi que l’impression des différentes techniques de gravures (pointe sèche, burin, manière noire, eau-forte et aquatinte). Chaque participant amène plusieurs plaques gravées afin de réaliser “de bonnes épreuves”. Nous abordons également au cours de ce stage, les techniques d’impressions comme le chine collé, l’encrage à la poupée et l’impression en plusieurs plaques.

Il s’agit ici d’acquérir les bases du processus d’impression afin d’obtenir une épreuve fidèle à la plaque gravée.

Moyens pédagogiques mis en œuvre :

Dans un premier temps, il s’agit de montrer aux participants les aspects importants du travail d’impression. Réalisation par l’intervenant d’une « bonne épreuve » à partir d’une des plaques des participants et explication technique au cours du processus. Par la suite, les participants réalisent eux-mêmes des tirages de leur plaque. Pendant le processus, vérification et correction des gestes afin d’obtenir une « bonne épreuve ».

Dans un second temps, nous verrons des techniques d’impressions plus complexes comme le chine collé, l’encrage à la poupée et l’impression en plusieurs plaques. L’intervenant réalisera des impressions afin de montrer aux participants le mode opératoire nécessaire à chaque technique. Les participants réaliseront des épreuves à partir de ces mêmes modes opératoires.

Trop souvent négligée, l’impression est une part essentielle de la création d’une estampe.

Du lundi 31 août 2026 au mardi 01 septembre 2026 :

payant

Tarif : 240 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-31T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-02T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers PAJOL 16, esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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