Stage informatique : Gérer le contrôle parental Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Stage informatique : Gérer le contrôle parental Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS mardi 14 avril 2026.
En 2 heures, ce stage pratique aide à mettre en place et comprendre le contrôle parental sur ordinateurs, tablettes et smartphones, pour un usage numérique plus sûr et apaisé au quotidien.
Comprendre et paramétrer les outils numériques pour accompagner les enfants en toute sérénité.
Le mardi 14 avril 2026
de 20h00 à 22h00
payant
En fonction du Quotient Familial.
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
