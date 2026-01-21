Stage informatique : Gérer le contrôle parental Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

En 2 heures, ce stage pratique aide à mettre en place et comprendre le contrôle parental sur ordinateurs, tablettes et smartphones, pour un usage numérique plus sûr et apaisé au quotidien.

Comprendre et paramétrer les outils numériques pour accompagner les enfants en toute sérénité.

Le mardi 14 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant

En fonction du Quotient Familial.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T20:00:00+02:00_2026-04-14T22:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Point du Jour et trouvez le meilleur itinéraire

