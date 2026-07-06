UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Ponts-de-Cé

Stage jeune Kayak Les Ponts-de-Cé

lundi 6 juillet 2026 · Les Ponts-de-Cé

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
30 Rue Maximin Gelineau
Ville
49130 Les Ponts-de-Cé
Département
Maine-et-Loire
Tarif
20 20

Les Ponts-de-Cé

Stage jeune Kayak

30 Rue Maximin Gelineau Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08

Le club de canoë kayak des Ponts-de-Cé organise chaque été, en juillet et en août, des stages pour les jeunes.   .

30 Rue Maximin Gelineau Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 44 65 15  ckpc49130@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage jeune Kayak Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers

À voir aussi à Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire)