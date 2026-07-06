AGENDA · Les Ponts-de-Cé
Stage jeune Kayak Les Ponts-de-Cé
lundi 6 juillet 2026 · Les Ponts-de-Cé
Informations pratiques
Les Ponts-de-Cé
Stage jeune Kayak
30 Rue Maximin Gelineau Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08
Le club de canoë kayak des Ponts-de-Cé organise chaque été, en juillet et en août, des stages pour les jeunes. .
30 Rue Maximin Gelineau Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 44 65 15 ckpc49130@gmail.com
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English :
L’événement Stage jeune Kayak Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers
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