Informations pratiques

Les Ponts-de-Cé

Stage jeune Kayak

30 Rue Maximin Gelineau Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08

Le club de canoë kayak des Ponts-de-Cé organise chaque été, en juillet et en août, des stages pour les jeunes. .

30 Rue Maximin Gelineau Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 44 65 15 ckpc49130@gmail.com

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English :

L’événement Stage jeune Kayak Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers