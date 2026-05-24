Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs Les Ponts-de-Cé
Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs Les Ponts-de-Cé dimanche 19 juillet 2026.
Les Ponts-de-Cé
Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs
4 rue Charles-de-Gaulle Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-23
La tête ailleurs de l’Anjou à l’Asie sur la route des coiffes au château-musée par l’association les Amis du musée des coiffes. .
4 rue Charles-de-Gaulle Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 75 79 amisdumuseedescoiffes@gmail.com
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English :
L’événement Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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