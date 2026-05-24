Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs Les Ponts-de-Cé

Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs Les Ponts-de-Cé dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 4 rue Charles-de-Gaulle

Ville : 49130 Les Ponts-de-Cé

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Les Ponts-de-Cé

Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs

4 rue Charles-de-Gaulle Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-23

La tête ailleurs de l’Anjou à l’Asie sur la route des coiffes au château-musée par l’association les Amis du musée des coiffes.   .

4 rue Charles-de-Gaulle Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 75 79  amisdumuseedescoiffes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers

À voir aussi à Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire)