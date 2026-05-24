Les Ponts-de-Cé

Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs

4 rue Charles-de-Gaulle Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-23

La tête ailleurs de l’Anjou à l’Asie sur la route des coiffes au château-musée par l’association les Amis du musée des coiffes. .

4 rue Charles-de-Gaulle Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 75 79 amisdumuseedescoiffes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers