Les Ponts-de-Cé

RDV Nature en Anjou À la découverte des pollinisateurs

1 Rue Charles de Gaulle, 49130 Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Initiez-vous à la reconnaissance et au rôle écologique des insectes pollinisateurs, en s’appuyant sur l’observation de terrain. .

1 Rue Charles de Gaulle, 49130 Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 61 50 64 25 animation@culturebiome.fr

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L’événement RDV Nature en Anjou À la découverte des pollinisateurs Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers