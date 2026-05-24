RDV Nature en Anjou À la découverte des pollinisateurs Les Ponts-de-Cé
RDV Nature en Anjou À la découverte des pollinisateurs Les Ponts-de-Cé samedi 11 juillet 2026.
Les Ponts-de-Cé
RDV Nature en Anjou À la découverte des pollinisateurs
1 Rue Charles de Gaulle, 49130 Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Initiez-vous à la reconnaissance et au rôle écologique des insectes pollinisateurs, en s’appuyant sur l’observation de terrain. .
1 Rue Charles de Gaulle, 49130 Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 61 50 64 25 animation@culturebiome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement RDV Nature en Anjou À la découverte des pollinisateurs Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
À voir aussi à Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire)
- L’Art en Cé Jardins Les Ponts-de-Cé 21 juin 2026
- Festival Les Traver’Cé Musicales Les Ponts-de-Cé 3 juillet 2026
- Visite Théâtralisée Balade avec Cillette Les Ponts-de-Cé 7 juillet 2026
- Visite commentée de l’exposition La tête ailleurs Les Ponts-de-Cé 19 juillet 2026