Parcourez l’exposition extérieure « De Cannelle à Rive d’Arts », Rive d’Arts, Les Ponts-de-Cé

Informations pratiques

Parcourez l’exposition extérieure « De Cannelle à Rive d’Arts » 18 – 20 septembre Rive d’Arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En découvrant les 6 panneaux qui composent cette exposition extérieure, vous retracerez l’histoire d’un lieu emblématique du XXe siècle ; lieu qui se situe à deux pas et qui se nomme aujourd’hui « Rive d’Arts ».

Rive d’Arts 13 rue Boutreux Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire

En découvrant les 6 panneaux qui composent cette exposition extérieure, vous retracerez l’histoire d’un lieu emblématique du XXe

© Ville Les Ponts-de-Cé