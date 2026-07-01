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Parcourez l’exposition extérieure « De Cannelle à Rive d’Arts », Rive d’Arts, Les Ponts-de-Cé

vendredi 18 septembre 2026 · Rive d'Arts · Les Ponts-de-Cé

Parcourez l’exposition extérieure « De Cannelle à Rive d’Arts », Rive d’Arts, Les Ponts-de-Cé

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rive d'Arts
Adresse
13 rue Boutreux Les Ponts-de-Cé
Ville
49130 Les Ponts-de-Cé
Département
Maine-et-Loire

Parcourez l’exposition extérieure « De Cannelle à Rive d’Arts » 18 – 20 septembre Rive d’Arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En découvrant les 6 panneaux qui composent cette exposition extérieure, vous retracerez l’histoire d’un lieu emblématique du XXe siècle ; lieu qui se situe à deux pas et qui se nomme aujourd’hui « Rive d’Arts ».

Rive d’Arts 13 rue Boutreux Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire
En découvrant les 6 panneaux qui composent cette exposition extérieure, vous retracerez l’histoire d’un lieu emblématique du XXe

© Ville Les Ponts-de-Cé

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