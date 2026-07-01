Visite libre de l’église Saint-Aubin, Eglise Saint-Aubin Les Ponts-de-Cé, Les Ponts-de-Cé
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Aubin Les Ponts-de-Cé · Les Ponts-de-Cé
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Aubin 19 et 20 septembre Eglise Saint-Aubin Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Déambulez autour du monument et franchissez les portes de cette église millénaire classée monument historique.
Ce monument dévoile un patrimoine remarquable. La partie la plus ancienne remonte au XIe siècle. L’édifice fut ensuite agrandi à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Le bâtiment fut victime d’un spectaculaire incendie en 1973, suivi d’une restauration qui s’est terminée en 1984. À l’intérieur, lors d’une visite libre en autonomie, vous pourrez admirer peintures murales, retables et sculptures… Ainsi que l’orgue qui fut inauguré en 1993.
Eglise Saint-Aubin Les Ponts-de-Cé 4 Passage Saint-Aubin, 49130 Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Déambulez autour du monument et franchissez les portes de cette église millénaire classée monument historique.
© Ville Les Ponts-de-Cé
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