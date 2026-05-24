Les Ponts-de-Cé

RDV Nature en Anjou Attention ça pique

1 Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27

RDV Nature en Anjou

Vous avez envie de protéger le hérisson d’Europe ? La LPO Anjou vous donne rendez-vous pour découvrir son mode de vie et les menaces qui pèsent sur lui. Vous découvrirez également l’enquête participative Mission hérissons ! .

1 Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 61 50 64 25 animation@culturebiome.fr

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L’événement RDV Nature en Anjou Attention ça pique Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers