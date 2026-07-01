Informations pratiques

Découverte de l’exposition « La tête ailleurs » au château musée des coiffes ! 19 et 20 septembre Château-musée des coiffes et des traditions Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des Ponts-de-Cé à Lanzhou, au centre de la Chine, le voyage proposé cette saison aux visiteurs couvre près de 10 000 kilomètres et traverse une vingtaine de pays.

Plus de 90 coiffes, costumes et parures de tête jalonnent cet itinéraire inédit imaginé par l’association « des amis du musée des coiffes et des traditions ».

Le point de départ est bien local : les collections angevines.

Partant des coiffes du Val de Loire, qui sont blanches comme dans la plupart des provinces de l’Ouest de la France, le visiteur est invité, au fur et à mesure de son déplacement toujours plus à l’Est, à élargir progressivement le regard vers d’autres territoires et à comparer couleurs, formes, usages et symboles.

Ce dialogue entre le proche et le lointain constitue en effet le fil conducteur du parcours.

Deux grandes séquences structurent la visite : une consacrée à l’Europe de l’Ouest et centrale, l’autre tournée vers l’Asie centrale et la Chine. Exceptionnellement sorties des vitrines et des réserves du musée, enrichies par des collections particulières, les pièces sont présentées de manière à favoriser la mise en regard.

Car la parure de tête (coiffe, bonnet, chapeau…) n’est jamais un simple ornement. Elle indique l’âge, le statut marital, l’appartenance religieuse ou régionale. Elle accompagne les grands moments de la vie et reflète des savoir-faire transmis de génération en génération. Par ses matières, ses volumes et ses ornements, elle raconte l’organisation d’une société.

En valorisant des collections rarement montrées et en proposant une lecture comparative accessible à tous, le musée affirme sa mission patrimoniale : conserver, étudier et transmettre ces témoins textiles d’identités collectives. Un jeu de piste a même été prévu pour les plus jeunes….

Du Val de Loire aux confins de l’Asie, les parures de têtes deviennent ainsi le reflet des territoires.

Une question traverse le parcours : Quelle tête a-t-on ailleurs ?

Château-musée des coiffes et des traditions 4 rue Charles de Gaulle 49130 Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Des Ponts-de-Cé à Lanzhou, au centre de la Chine, le voyage proposé cette saison aux visiteurs couvre près de 10 000 kilomètres et traverse une vingtaine de pays.

© Amis du musée des coiffes et des traditions