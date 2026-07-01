Exposition « La Tête ailleurs », Château-musée des coiffes et des traditions, Les Ponts-de-Cé

Informations pratiques

Exposition « La Tête ailleurs » 19 et 20 septembre Château-musée des coiffes et des traditions Maine-et-Loire

accès aux étage non adapté aux PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « La Tête ailleurs » au château-musée des Coiffes et des Traditions

Des Ponts-de-Cé à Lanzhou, au centre de la Chine, le voyage couvre près de 10 000 kilomètres et traverse une vingtaine de pays. Plus de 90 coiffes, costumes et parures de tête composent cet itinéraire inédit imaginé par l’association des Amis du Musée des Coiffes et des Traditions.

Le point de départ est bien local : les collections angevines. À partir des coiffes du Val de Loire, l’exposition élargit progressivement le regard vers d’autres territoires, invitant le visiteur à comparer formes, usages et symboles. Ce dialogue entre le proche et le lointain constitue le fil conducteur du parcours.

Deux grandes séquences structurent la visite : une consacrée à l’Europe de l’Ouest et centrale, l’autre tournée vers l’Asie centrale et la Chine. Exceptionnellement sorties des vitrines et des réserves du musée, enrichies par des collections particulières, les pièces sont présentées de manière à favoriser la mise en regard.

La coiffe n’est jamais un simple ornement. Elle indique l’âge, le statut marital, l’appartenance religieuse ou régionale. Elle accompagne les grands moments de la vie et reflète des savoir-faire transmis de génération en génération. Par ses matières, ses volumes et ses broderies, elle raconte l’organisation d’une société.

En valorisant des collections rarement montrées et en proposant une lecture comparative accessible à tous, le musée affirme sa mission patrimoniale : conserver, étudier et transmettre ces témoins textiles d’identités collectives.

Du Val de Loire aux confins de l’Asie, les têtes deviennent ainsi le reflet des territoires.

Des visites commentées flash seront proposées sur les 2 jours

Château-musée des coiffes et des traditions 4 rue Charles de Gaulle 49130 Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Exposition « La Tête ailleurs » au château-musée des Coiffes et des Traditions

©ville des Ponts de Cé