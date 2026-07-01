CHASSE AU TRÉSOR, Salle Saint-Maurille 28 Avenue Maurice Defois 49130 Les Ponts de Cé, Les Ponts-de-Cé

Informations pratiques

CHASSE AU TRÉSOR Dimanche 20 septembre, 09h30 Salle Saint-Maurille 28 Avenue Maurice Defois 49130 Les Ponts de Cé Maine-et-Loire

limité à 25 équipes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

.Entre 9 h 30 et midi, les participants guidés par six énigmes, déambuleront dans tous les endroits les plus typiques, avec une invitation à bien observer les détails des monuments, des bâtisses et de l’environnement. Nous avons tenu compte de la participation des enfants. Il y aura comme l’année dernière deux jeux de piste dans les énigmes. La seconde partie, et septième énigme, sera une épreuve contre le temps pour départager les meilleurs. L’objectif est de s’amuser dans une compétition familiale. Tout a été pensé pour que les participants se déplacent physiquement. La chasse au trésor cette années sera sur le quartier Saint-Maurille. Le rendez-vous est fixé Salle Saint-Maurille val de Louet ( gymnase ) à 9h30 Le gagnant recevra dix pièces d’argent de la monnaie de Paris d’une valeur de 150 €. et de nombreux lots de participation. On peut y participer seul, en famille ou en groupe.Les inscriptions gratuites mais sur inscriptions et doivent être enregistrées avant le samedi 19 septembre à chasseautresor49@gmail.com.ou sur le site Web https://chassepontsdece.fr.

Salle Saint-Maurille 28 Avenue Maurice Defois 49130 Les Ponts de Cé Les Ponts de Cé Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 07 87 16 28 77 https://chassepontsdece.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chassepontsdece.fr »}] [{« link »: « mailto:chasseautresor49@gmail.com.ou »}, {« link »: « https://chassepontsdece.fr »}] Chasse au Trésor Parking

.Entre 9 h 30 et midi, les participants guidés par six énigmes, déambuleront dans tous les endroits les plus typiques, avec une invitation à bien observer les détails des monuments, des bâtisses et y…

Guillou Gilbert