Visite Théâtralisée Balade avec Cillette Les Ponts-de-Cé
Visite Théâtralisée Balade avec Cillette Les Ponts-de-Cé mardi 7 juillet 2026.
Les Ponts-de-Cé
Visite Théâtralisée Balade avec Cillette
Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09
Venez découvrir la ville en compagnie de Cillette, lavandière du 19e siècle. Votre parcours vous amènera sur les différents points majeurs historiques de la ville au 19e siècle. Inscription point information touristique (Rive d’Arts) .
Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 14 63 tourisme@ville-lespontsdece.fr
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English :
L’événement Visite Théâtralisée Balade avec Cillette Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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