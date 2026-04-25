Stage Jeux de Cirque pour les 4/6 ans TARBES Tarbes
Stage Jeux de Cirque pour les 4/6 ans TARBES Tarbes lundi 6 juillet 2026.
Tarbes
Stage Jeux de Cirque pour les 4/6 ans
TARBES 10 bd Renaudet Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
L’école de cirque Passing propose ses stages de l’été Vos enfants vont adorer !
Inscription obligatoire
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TARBES 10 bd Renaudet Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr
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English :
The Passing Circus School is offering summer camps: Your kids will love them!
Registration required
L’événement Stage Jeux de Cirque pour les 4/6 ans Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65
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