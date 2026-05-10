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Stage karaté kobudo d’okinawa self défense gymnase des Lilas PARIS

Stage karaté kobudo d’okinawa self défense gymnase des Lilas PARIS

Stage karaté kobudo d’okinawa self défense gymnase des Lilas PARIS dimanche 7 juin 2026.

Lieu : gymnase des Lilas

Adresse : 5 rue des Lilas

Ville : 75019 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>tous niveaux/avances/debutants</p>

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decouverte et approfondissement du karate shorinji ryu et du kobudo d’okinawa en gardant son éthique martiale et culturelle
Le dimanche 07 juin 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 07 juin 2026
de 09h00 à 12h00
payant

tous niveaux/avances/debutants

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T09:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

gymnase des Lilas 5 rue des Lilas  75019 PARIS
https://artsmartiauxbkap.com +33660084774 budo20@free.fr


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