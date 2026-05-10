Stage karaté kobudo d’okinawa self défense gymnase des Lilas PARIS
Stage karaté kobudo d’okinawa self défense gymnase des Lilas PARIS dimanche 7 juin 2026.
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decouverte et approfondissement du karate shorinji ryu et du kobudo d’okinawa en gardant son éthique martiale et culturelle
Le dimanche 07 juin 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 07 juin 2026
de 09h00 à 12h00
payant
tous niveaux/avances/debutants
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T09:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00
gymnase des Lilas 5 rue des Lilas 75019 PARIS
https://artsmartiauxbkap.com +33660084774 budo20@free.fr
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