Stage karaté kobudo d’okinawa self défense gymnase des Lilas PARIS

Vous souhaitez découvrir et approfondir les arts martiaux d’okinawa et revenir à la source du karate ? N’hésitez pas venez nous rejoindre

decouverte et approfondissement du karate shorinji ryu et du kobudo d’okinawa en gardant son éthique martiale et culturelle

Le dimanche 07 juin 2026

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 07 juin 2026

de 09h00 à 12h00

payant

tous niveaux/avances/debutants

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T09:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

gymnase des Lilas 5 rue des Lilas 75019 PARIS

https://artsmartiauxbkap.com +33660084774 budo20@free.fr



Afficher la carte du lieu gymnase des Lilas et trouvez le meilleur itinéraire

