Stage laine feutrée : sac à main (niveau 2) à Boursay, Maison Botanique, Boursay

Stage laine feutrée : sac à main (niveau 2) à Boursay Samedi 2 mai, 00h00 Maison Botanique Loir-et-Cher

55,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:00+02:00

Lors de cet atelier, de niveau 2, vous pourrez revoir différentes techniques abordées lors des ateliers précédents. Stage laine feutrée : sac à main (niveau 2) à Boursay. Assemblage de cordon (pièce rapportée), conception d’un gabarit, poches, pose de décor. Vous travaillerez avec des laines rustiques cardées. Vous repartirez avec votre création : un sac à main sur mesure. Formatrice : Flora Malan. Sur inscription.

Maison Botanique 8 Rue des Écoles, 41270 Boursay Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 92 01 »}]

Lors de cet atelier, de niveau 2, vous pourrez revoir différentes techniques abordées lors des ateliers précédents. Stage laine feutrée : sac à main (niveau 2) à Boursay. Assemblage de cordon (pièce r Stages et ateliers