Stage Les lois universelles au service de votre transformation ! Lieu-dit Sainte Camelle Saint-Victor-Rouzaud

Saint-Victor-Rouzaud

Stage Les lois universelles au service de votre transformation !

Lieu-dit Sainte Camelle 866 route de Vicaria Saint-Victor-Rouzaud Ariège

Tarif : 520 – 520 – 590 EUR

selon hébergement (camping, gites, …)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-30 10:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Aujourd’hui, la science nous permet ce qui était encore impossible hier ! Simple et accessible à tous, une semaine qui va transformer votre vie !

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Lieu-dit Sainte Camelle 866 route de Vicaria Saint-Victor-Rouzaud 09100 Ariège Occitanie contact@saintecamelle.fr

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English :

Today, science allows us to do what was impossible yesterday! Simple and accessible to all, a week that will transform your life!

L’événement Stage Les lois universelles au service de votre transformation ! Saint-Victor-Rouzaud a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées