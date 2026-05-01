Stage Les lois universelles au service de votre transformation ! Lieu-dit Sainte Camelle Saint-Victor-Rouzaud
Stage Les lois universelles au service de votre transformation ! Lieu-dit Sainte Camelle Saint-Victor-Rouzaud samedi 23 mai 2026.
Saint-Victor-Rouzaud
Stage Les lois universelles au service de votre transformation !
Lieu-dit Sainte Camelle 866 route de Vicaria Saint-Victor-Rouzaud Ariège
Tarif : 520 – 520 – 590 EUR
selon hébergement (camping, gites, …)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-30 10:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Aujourd’hui, la science nous permet ce qui était encore impossible hier ! Simple et accessible à tous, une semaine qui va transformer votre vie !
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Lieu-dit Sainte Camelle 866 route de Vicaria Saint-Victor-Rouzaud 09100 Ariège Occitanie contact@saintecamelle.fr
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English :
Today, science allows us to do what was impossible yesterday! Simple and accessible to all, a week that will transform your life!
L’événement Stage Les lois universelles au service de votre transformation ! Saint-Victor-Rouzaud a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées