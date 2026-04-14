Stage loisirs 6-12 ans « Escal’art » 27-30 avril 2026, Salle des fêtes de Ramonville, Ramonville-Saint-Agne
Stage loisirs 6-12 ans « Escal’art » 27-30 avril 2026, Salle des fêtes de Ramonville, Ramonville-Saint-Agne lundi 27 avril 2026.
Stage loisirs 6-12 ans « Escal’art » 27-30 avril 2026 27 – 30 avril Salle des fêtes de Ramonville Haute-Garonne
De 96€ à 199€ selon quotient familial
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T08:30:00+02:00 – 2026-04-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00
Dans une ambiance détendue, tu découvriras ou redécouvriras l’escalade en bloc mais aussi différents arts graphiques.
Côté escalade : des défis et jeux seul·e et à plusieurs pour une découverte de la verticalité en « pied de mur » (pratique à faible hauteur sans système sur corde)
Côté arts graphiques : des jeux, des techniques, de la création loufoques.
Pour des vacances complètes des espaces libres seront à ta disposition (lecture, dessin, jeux de société, matériel sportif) et quelques autres activités seront au programme ! Si tu as également des idées, n’hésite pas à venir en parler, on verra comment les mettre en place.
Salle des fêtes de Ramonville rue Joliot Curie 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://sensactifs.org/activite/escalart/ »}]
À la découverte de l’escalade et des arts graphiques pour des moments de courage et de créativité inoubliables. escalade sport
SensActifs
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