Stage loisirs 6-12 ans « Escal’art » 27-30 avril 2026 27 – 30 avril Salle des fêtes de Ramonville Haute-Garonne

De 96€ à 199€ selon quotient familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T08:30:00+02:00 – 2026-04-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00

Dans une ambiance détendue, tu découvriras ou redécouvriras l’escalade en bloc mais aussi différents arts graphiques.

Côté escalade : des défis et jeux seul·e et à plusieurs pour une découverte de la verticalité en « pied de mur » (pratique à faible hauteur sans système sur corde)

Côté arts graphiques : des jeux, des techniques, de la création loufoques.

Pour des vacances complètes des espaces libres seront à ta disposition (lecture, dessin, jeux de société, matériel sportif) et quelques autres activités seront au programme ! Si tu as également des idées, n’hésite pas à venir en parler, on verra comment les mettre en place.

Salle des fêtes de Ramonville rue Joliot Curie 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://sensactifs.org/activite/escalart/ »}]

À la découverte de l’escalade et des arts graphiques pour des moments de courage et de créativité inoubliables. escalade sport

SensActifs