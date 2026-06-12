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Stage machine Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay

Stage machine Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay

Stage machine Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Auditorium de l'école de musique

Adresse : 19 Avenue du Président Wilson

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif

Parthenay

Stage machine Festival de Bouche à Oreille

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Depuis plusieurs années, Arnold développe une pratique centrée sur les instruments électroniques et un intérêt artistique pour les musiques et expressions de tradition orale.
Ce stage s’adresse aux musicien·nes de tous horizons qui souhaitent découvrir la diversité des instruments électroniques et leurs usages potentiels dans un projet de musique traditionnelle.
En expérimentant collectivement, nous chercherons les porosités qui existent entre les esthétiques électroniques et traditionnelles.
Apprentissage à l’oreille, il n’est pas nécessaire d’amener d’instruments.

Nombres de stagiaires 6 pour être confort à 8 maximum
Ouvert aux musicien·nes (tous instruments et chant) amateurs ou confirmés
Sur réservation en ligne.

Retrouvez Arnold le vendredi avec POL   .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Stage machine Festival de Bouche à Oreille

L’événement Stage machine Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine

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