Stage machine Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay
Stage machine Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay samedi 25 juillet 2026.
Parthenay
Stage machine Festival de Bouche à Oreille
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Depuis plusieurs années, Arnold développe une pratique centrée sur les instruments électroniques et un intérêt artistique pour les musiques et expressions de tradition orale.
Ce stage s’adresse aux musicien·nes de tous horizons qui souhaitent découvrir la diversité des instruments électroniques et leurs usages potentiels dans un projet de musique traditionnelle.
En expérimentant collectivement, nous chercherons les porosités qui existent entre les esthétiques électroniques et traditionnelles.
Apprentissage à l’oreille, il n’est pas nécessaire d’amener d’instruments.
Nombres de stagiaires 6 pour être confort à 8 maximum
Ouvert aux musicien·nes (tous instruments et chant) amateurs ou confirmés
Sur réservation en ligne.
Retrouvez Arnold le vendredi avec POL .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage machine Festival de Bouche à Oreille
L’événement Stage machine Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine
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