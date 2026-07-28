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AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche

Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

dimanche 10 janvier 2027 · Rue Jean Giraudoux · Saint-Yrieix-la-Perche

Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 10 janvier 2027
Fin
dimanche 10 janvier 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Jean Giraudoux
Adresse
Ancienne école Ferry
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
40 40 45 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-10 10:00:00
fin : 2027-01-10 17:00:00

Date(s) :
2027-01-10

Programme du stage
> jeux et exercices avec des marionnettes de papier
> choix d’un album jeunesse (parmi une sélection) sur le thème du Grand Nord, pour l’adapter en théâtre de papier
> création des personnages et des décors (chacun·e repart avec ses créations à la maison)
> répétition
> présentation devant les familles à 16h30   .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13  lescargotdanslesorties@gmail.com

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English : Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans

L’événement Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin

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