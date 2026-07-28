Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10 10:00:00

fin : 2027-01-10 17:00:00

Date(s) :

2027-01-10

Programme du stage

> jeux et exercices avec des marionnettes de papier

> choix d’un album jeunesse (parmi une sélection) sur le thème du Grand Nord, pour l’adapter en théâtre de papier

> création des personnages et des décors (chacun·e repart avec ses créations à la maison)

> répétition

> présentation devant les familles à 16h30 .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com

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English : Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans

L’événement Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin