Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche
dimanche 10 janvier 2027 · Rue Jean Giraudoux · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 40 – 40 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-10 10:00:00
fin : 2027-01-10 17:00:00
Date(s) :
2027-01-10
Programme du stage
> jeux et exercices avec des marionnettes de papier
> choix d’un album jeunesse (parmi une sélection) sur le thème du Grand Nord, pour l’adapter en théâtre de papier
> création des personnages et des décors (chacun·e repart avec ses créations à la maison)
> répétition
> présentation devant les familles à 16h30 .
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com
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English : Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans
L’événement Stage marionnettes de papier Voyage dans le Grand Nord 7/14 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin
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