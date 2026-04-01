Stage méthode Feldenkrais au Tallud Salle bien-être Le Tallud Le Tallud
Stage méthode Feldenkrais au Tallud Salle bien-être Le Tallud Le Tallud dimanche 26 avril 2026.
Le Tallud
Stage méthode Feldenkrais au Tallud
Salle bien-être Le Tallud 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 13:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Fluidifier les épaules !
Décompacter le bas du dos !
La Méthode Feldenkrais nous connecte à notre corps d’une manière profonde, en associant mouvement et proprioception. Le praticien guide la personne dans des mouvements doux, confortables, cohérents sur le plan anatomique, favorisant l’écoute des sensations. Les tensions se relâchent, les douleurs se résorbent, le système nerveux s’apaise. La personne retrouve plus d’harmonie dans sa posture et son organisation, et plus d’énergie pour se mettre en action. .
Salle bien-être Le Tallud 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 99 64 75 leslieuxducorps@gmail.com
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English : Stage méthode Feldenkrais au Tallud
L’événement Stage méthode Feldenkrais au Tallud Le Tallud a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine