Ce stage de modelage propose aux enfants de 7 à 10 ans de concevoir et fabriquer leur propre instrument de musique en argile, qu’il soit réel ou imaginaire. À travers différentes techniques simples de façonnage, ils découvrent comment créer des formes adaptées au son (percussions, objets à secouer ou à souffler), tout en expérimentant textures et décorations. Un atelier à la fois créatif et ludique, qui mêle expression artistique, imagination et découverte sonore.

Atelier modelage enfants : crée ton instrument de musique en argile !

Les enfants imaginent et façonnent leur propre instrument en argile : tambour, maracas, flûte ou création fantastique. Un moment créatif et ludique pour découvrir les sons et le plaisir du modelage.

Du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 15h00

payant

20€ pour tout le stage

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-13T16:30:00+02:00

fin : 2026-07-17T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T13:30:00+02:00_2026-07-13T15:00:00+02:00;2026-07-15T13:30:00+02:00_2026-07-15T15:00:00+02:00;2026-07-16T13:30:00+02:00_2026-07-16T15:00:00+02:00;2026-07-17T13:30:00+02:00_2026-07-17T15:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



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