Stage mosaïque parents/enfants Saint-Lambert-des-Levées Saumur
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Lambert-des-Levées · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Stage mosaïque parents/enfants
Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-05
Stage mosaïque intergénérationnel parents/enfants.
Créer ensemble, se retrouver, un atelier fun à partager en duo .
La mosaïque devient un jeu où parents et enfants expérimentent, testent, rigolent et créent librement. Pas besoin d’être artiste ici, on découvre, on ose, et surtout… on passe un bon moment ensemble !
Une activité joyeuse pour créer en duo et repartir avec le sourire (et une œuvre).
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 14 juillet 2026 de 14h à 17h.
Enfants jusqu’à 10 ans.
Mercredi 5 août 2026 de 14h à 17h.
Enfants jusqu’à 10 ans. .
Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 36 92 79 infosmerveilles@gmail.com
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English :
Intergenerational mosaic workshop for parents and children.
L’événement Stage mosaïque parents/enfants Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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