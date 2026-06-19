Stage multi-activités — 11-17 ans Association Jeanne d’Arc Rennes 29 juin – 10 juillet Ille-et-Vilaine

Tarifs en fonction du quotient familial

Deux semaines de stage multi-activités pour les 11-17 ans, du 29 juin au 10 juillet : trampoline, bubble foot, accrobranche, olympiades, tournois sportifs et city game.

Description longue

La JA Rennes propose un stage multi-activités pour les 11-17 ans, sur deux semaines, du 29 juin au 10 juillet. Au programme : journée d’intégration, trampoline park, tournois sportifs, bubble foot, olympiades, city game et accrobranche, répartis sur différents sites rennais.

Semaine 1 (29/06 → 03/07) :

Lundi 29/06 (10h-16h) : journée intégration / grand jeu — Gayeulles, Patinoire Le Blizz

Mardi 30/06 : programme en attente de confirmation

Mercredi 01/07 (14h30-16h) : Trampoline Park — JA

Jeudi 02/07 (14h-16h) : tournoi basket / volley — Beaulieu, Le Diapason

Vendredi 03/07 : athlétisme, horaire en attente de confirmation — JA

Semaine 2 (06/07 → 10/07) :

Lundi 06/07 (13h30-16h) : Bubble foot — JA

Mardi 07/07 : programme en attente de confirmation

Mercredi 08/07 (10h-16h) : Olympiade — Gayeulles, Patinoire Le Blizz

Jeudi 09/07 (10h-16h30) : City Game — JA

Vendredi 10/07 (13h30-16h) : Accrobranche — Gayeulles, Patinoire Le Blizz

Public : 11-17 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-29T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T16:30:00.000+02:00

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Association Jeanne d’Arc 16 rue guillaume lejean Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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