Stage multi-activités Judo Montbéliard
Stage multi-activités Judo Montbéliard mercredi 8 juillet 2026.
Montbéliard
Stage multi-activités Judo
AM C.LOISIRS PAYS MONTBELIARD Montbéliard Doubs
Tarif : 49 – 49 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Stage multi-activités de Judo ouvert à tous organisé par l’association AM C.Loisirs Pays de Montbéliard.
Public tout enfant ayant entre 10 et 18 ans, l’enfant n’est pas nécessairement un élève du club, le stage est ouvert à tous avec prêt de judogi gratuit pour les non-adhérents au club ; attention pas d’essai, noter impérativement la taille !
Lieu à déterminer par l’association AM C.Loisirs Pays de Montbéliard
Horaires 10 h à 17 h.
Repas tiré du sac et goûter
Activités judo-gym, rencontre de judo, sports adaptés à leurs âges (adresse, collectifs), structures en mousse, grands jeux, mini olympiade, piscine ou forêt selon le temps ou une autre sortie différente.
Coupons en pièce jointe à retourner à la responsable du stage Christelle Billi-Desjouers au 06 61 61 58 92 avant le 30 juin. .
AM C.LOISIRS PAYS MONTBELIARD Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 61 58 92
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English : Stage multi-activités Judo
L’événement Stage multi-activités Judo Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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