Stage numérique Apprendre les bases La Fabrik Avallon
mercredi 15 juillet 2026 · La Fabrik · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Stage numérique Apprendre les bases
La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17
Pendant les vacances estivales, La Fabrik propose aux enfants de participer à un stage d’informatique 3 heures de formation, réparties en 3 séances d’une heure. Les enfants découvriront les bases de l’utilisation de l’ordinateur et son vocabulaire essentiel, de façon ludique et accessible. Sur inscription. Nombre de places limité. Ouvert aux enfants de 6 à 9 ans. .
La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 20 97 85 lafabrik@ville-avallon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage numérique Apprendre les bases Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Avallon (Yonne)
- Atelier jeu Mario Party La Fabrik Avallon 8 juillet 2026
- Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage La Tannerie Avallon 8 juillet 2026
- Murmuration Fantaisie funambulesque pour poules et clown La Tannerie Théâtre Avallon 8 juillet 2026
- Murmuration Concert et projection La Tannerie Théâtre Avallon 8 juillet 2026
- Murmuration L’envol de la fourmi La Tannerie Théâtre Avallon 9 juillet 2026