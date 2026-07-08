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AGENDA · Avallon

Stage numérique Apprendre les bases La Fabrik Avallon

mercredi 15 juillet 2026 · La Fabrik · Avallon

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Fabrik
Adresse
13 Avenue de la République
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Stage numérique Apprendre les bases

La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17

Pendant les vacances estivales, La Fabrik propose aux enfants de participer à un stage d’informatique 3 heures de formation, réparties en 3 séances d’une heure. Les enfants découvriront les bases de l’utilisation de l’ordinateur et son vocabulaire essentiel, de façon ludique et accessible. Sur inscription. Nombre de places limité. Ouvert aux enfants de 6 à 9 ans.   .

La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 20 97 85  lafabrik@ville-avallon.fr

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English :

L’événement Stage numérique Apprendre les bases Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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