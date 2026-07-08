Stage numérique Apprendre les bases La Fabrik Avallon

Informations pratiques

Avallon

Stage numérique Apprendre les bases

La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17

Pendant les vacances estivales, La Fabrik propose aux enfants de participer à un stage d’informatique 3 heures de formation, réparties en 3 séances d’une heure. Les enfants découvriront les bases de l’utilisation de l’ordinateur et son vocabulaire essentiel, de façon ludique et accessible. Sur inscription. Nombre de places limité. Ouvert aux enfants de 6 à 9 ans. .

La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 20 97 85 lafabrik@ville-avallon.fr

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English :

L’événement Stage numérique Apprendre les bases Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay