Stage percussions mandingues Roubaix

Roubaix

Stage percussions mandingues

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Stage de percussions mandingues

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### L’énergie du rythme !

Plongez au cœur des traditions d’Afrique de l’Ouest lors d’une matinée dédiée aux percussions mandingues. Novice ou pratiquant régulier, ce stage est une invitation au partage pour explorer la richesse des polyrythmies et faire progresser chacun et chacune à travers un apprentissage progressif et convivial.

### Au programme

**• Technique du Djembé ** Travail sur les sons fondamentaux (basse, tonique, claqué), la posture et la souplesse du mouvement.

**• Les Dunduns (Doundounba, Sangban, Kenkeni) ** Apprentissage des bases mélodiques du rythme sur les tambours porteurs de la pulsation, avec l’utilisation des cloches.

**• Structure du Rythme ** Compréhension des appels, des breaks, des accompagnements et des interactions entre les différents instruments.

**• Cohésion de groupe ** Développer l’écoute mutuelle pour faire chanter l’ensemble de l’orchestre.

Pour tous niveauxn dès 12 ans

Avec Mikael Camara

Stage de percussions mandingues

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### L’énergie du rythme !

Plongez au cœur des traditions d’Afrique de l’Ouest lors d’une matinée dédiée aux percussions mandingues. Novice ou pratiquant régulier, ce stage est une invitation au partage pour explorer la richesse des polyrythmies et faire progresser chacun et chacune à travers un apprentissage progressif et convivial.

### Au programme

**• Technique du Djembé ** Travail sur les sons fondamentaux (basse, tonique, claqué), la posture et la souplesse du mouvement.

**• Les Dunduns (Doundounba, Sangban, Kenkeni) ** Apprentissage des bases mélodiques du rythme sur les tambours porteurs de la pulsation, avec l’utilisation des cloches.

**• Structure du Rythme ** Compréhension des appels, des breaks, des accompagnements et des interactions entre les différents instruments.

**• Cohésion de groupe ** Développer l’écoute mutuelle pour faire chanter l’ensemble de l’orchestre.

Pour tous niveauxn dès 12 ans

Avec Mikael Camara .

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

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English :

Mandinka percussion workshop

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### The energy of rhythm!

Dive into the heart of West African traditions with a morning of Mandinka percussion. Whether you’re a novice or a regular percussionist, this workshop is an invitation to explore the richness of polyrhythms, and to make progress in a progressive and convivial way.

### Program:

**? Djembe technique:** Work on fundamental sounds (bass, tonic, slap), posture and supple movement.

**? Dunduns (Doundounba, Sangban, Kenkeni):** Learning the melodic basics of rhythm on pulsating drums, with the use of bells.

**? Rhythm structure:** Understanding of calls, breaks, accompaniments and interactions between different instruments.

**? Group cohesion:** Developing the ability to listen to each other and make the whole orchestra sing .

For all levels from age 12

With Mikael Camara

L’événement Stage percussions mandingues Roubaix a été mis à jour le 2026-05-01 par Hauts-de-France Tourisme