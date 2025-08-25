Ateliers pour adultes / 2e session Roubaix

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

2026-05-30 2026-06-13

Destinés aux adultes, ces ateliers offrent la possibilité de découvrir, en s’appuyant sur les collections permanentes et les expositions temporaires du musée, les prémices d’une pratique artistique. L’observation et l’analyse de certaines œuvres nourrissent les démarches créatives.

Cette année, deux sessions sont proposées.

**2e SESSION Samedis 30 mai, 6 et 13 juin 2026 /** de 9h à 11h30

Inscriptions par téléphone à partir du 27 avril 2026 à 9h.

* **➡️ Bizarreries**

Les collections textiles et leurs pépites telles les soieries bizarres. Des assemblages singuliers pour des compositions fantasques, des motifs insolites, des éléments aux échelles irréelles… Feuilles et fleurs cueillies nous offrent des motifs naturels grâce à la technique du tatakizomé. En surimpression, nos rêves les plus incongrus apparaissent. Des bizarreries brodées s’insinuent, se superposent, dérangent…

Tarif par personne par session (3 samedis matins) 70 €

Horaires de 9h à 11h30

Groupe de 12 adultes maximum (minimum 6 adultes). .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

