Stage perfectionnement CSO ferme de Vovady Montregard
Stage perfectionnement CSO ferme de Vovady Montregard vendredi 14 août 2026.
Montregard
Stage perfectionnement CSO
ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Stage journée 60€, pour les adhérents 55€ demi-journée 35€.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Stage perfectionnement CSO à partir de G3 à la ferme de Vovady. Stage journée 60€, pour les adhérents 55€ demi-journée 35€. Réservation 06 17 37 48 67
.
ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Advanced CSO course (G3 and up) at the Vovady Farm. Full-day course: €60; €55 for members half-day course: €35. Reservations: 06 17 37 48 67
L’événement Stage perfectionnement CSO Montregard a été mis à jour le 2026-06-15 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Montregard (Haute-Loire)
- Balade -A la rencontre des arbres, à la rencontre de soi Montregard 5 juillet 2026
- Vente de pain Montregard 19 juillet 2026
- Festival Interfolk Montregard 22 juillet 2026
- Stage perfectionnement dressage ferme de Vovady Montregard 27 juillet 2026
- stage équitation de travail ferme de Vovady Montregard 31 juillet 2026