Stage photo estran à Brest, Plage de Sainte Anne du Portzic Brest, Brest

Informations pratiques

Stage photo estran à Brest 30 septembre et 1 octobre Plage de Sainte Anne du Portzic Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T15:30:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T15:30:00+02:00 – 2026-10-01T18:30:00+02:00

Venez découvrir la nature du bord de mer par le prisme de la photographie.

L’estran est la zone qui se découvre quand la mer se retire. Coquillages, crustacés sont alors visibles pour les terriens que nous sommes.

Equipé(e)s de votre appareil photo ou de votre smartphone, venez les observer. Le contenu de la sortie sera dédié à l’observation avec respect des animaux et du milieu. Vous apprendrez également à vous servir de votre matériel photographique pour sortir du mode automatique.

Durée : 3h00

Activité organisée par Laëtitia – Photographe et guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-photo-estran-a-brest-9657

Plage de Sainte Anne du Portzic Brest Plage de Sainte Anne du Portzic Brest Brest 29200 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-photo-estran-a-brest-9657 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-photo-estran-a-brest-9657 »}]

Découvrez la vie à marée basse tout en apprenant la photo ! Nature biodiversité