Stage photo nature au bord de la Penfeld, Rives de la Penfeld, Rives de la Penfeld, 29200 Brest, France, Brest

mercredi 16 septembre 2026 · Rives de la Penfeld, Rives de la Penfeld, 29200 Brest, France · Brest

Informations pratiques

Stage photo nature au bord de la Penfeld 16 – 23 septembre Rives de la Penfeld, Rives de la Penfeld, 29200 Brest, France Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00

Venez découvrir les bases de la photographie nature. Ce stage s’adresse aux débutants, que vous utilisiez un reflex, un hybride, un compact ou un bridge.

L’objectif de ce stage est d’apprendre à observer la nature avec un œil de photographe mais également de comprendre les réglages de base : lumière, cadrage, mise au point.

Vous découvrirez de nombreux sujets de prises de vue : textures, jeux d’ombre et de lumière, faune discrète, flore sauvage au cours de cette balade dans ce joli parc brestois.

Grâce à cette balade, ponctuée d’exercices pratiques vous pourrez sortir du mode automatique.

Observer, écouter, s’émerveiller de chaque brin de lumières , s’écouter et déclencher.

Durée : 3h00

Activité organisée par Laëtitia – Photographe et guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-photo-nature-au-bord-de-la-penfeld-9656

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