Visite guidée des ateliers des capucins Brest
samedi 25 juillet 2026 · Brest
Informations pratiques
Brest
Visite guidée des ateliers des capucins
25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Ancien ouvrier de l’Arsenal et fin connaisseur du patrimoine brestois, Gérard Cabon propose une visite commentée des Ateliers des Capucins truffée d’expressions et d’anecdotes qui forment le langage de l’Arsenal . Une occasion unique de découvrir l’histoire du lieu, son évolution et son rôle dans la mémoire maritime et industrielle de Brest.
Proposé par les curiosités de dialogue
Gratuit Sur inscription Tout public (adapté aux enfants)
À 11h .
25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Visite guidée des ateliers des capucins Brest a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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