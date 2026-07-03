STAGE PHOTOGRAPHIE – initiation laboratoire noir et blanc Ateliers ÉRARD Paris

Informations pratiques

1er jour :

Développement des films et réalisation des premières planches contacts.

Analyse des images des planches contacts pour faire un premier choix des photographies à tirer. Après une présentation du travail en laboratoire noir et blanc, les différents agrandisseurs, le travail de masquage des tirages, nous entrerons au laboratoire pour faire les tirages jusqu’à la fin de la séance.

2ème jour :

Pendant toute la journée vous travaillerez en laboratoire. Les techniques de masquages, l’usage des pastilles (badines), les temps d’exposition, les filtres de contraste n’auront plus de secrets pour vous! Chaque inscrit choisira une image entre ses négatifs pour faire un tirage en 24 x 30 cm.

À la fin de la séance, et pendant le temps de séchage des dernières images, nous ferons un point sur le post-traitement des images et un retour sur les productions de l’atelier pour mieux partager les expériences et les difficultés de chaque tirage.

Les participants partiront avec leurs productions.

Prérequis : avoir un film argentique noir et blanc déjà exposé à développer et à partir du quel nous ferons des tirages en laboratoire. Ce stage est proposé aux débutants mais aussi aux faux-débutants.

A apporter : un tablier, un film noir et blanc déjà exposé à développer au laboratoire ( attention ! Vous ne pourrez pas développer des films qui ont besoin d’un traitement de chimie C41).

Stage Photographie : Initiation au laboratoire noir et blanc



L’objectif est de proposer une initiation à la photographie argentique dès le développement d’un film jusqu’au tirage.

Du vendredi 11 septembre 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

payant

Tarif : 240 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers ÉRARD 30, rue Erard 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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