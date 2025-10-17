Stage plantes sauvages comestibles rue du Cornet Chemillé-en-Anjou

Stage plantes sauvages comestibles

rue du Cornet La Jumellière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Balade et cueillette en nature dans un coin sauvage de la Jumellière à Chemillé-en-Anjou dans le Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire), dans la très belle, préservée et authentique Vallée de l’Oyon.

Vous serez guidé(e)s par Michel Kotenkoff, spécialiste en plantes sauvages comestibles.

Retour vers 16h à St-Lézin dans une cuisine accueillante pour préparer et cuisiner la cueillette. Avant cela, vous ferez un herbier géant sur table, en regroupant les plantes par espèce en leur mettant un nom. Étape précieuse pour mieux mémoriser.

OBJECTIFS

Progresser en autonomie et reconnaissance en cueillette sauvage, identifier et cuisiner plusieurs plantes sauvages comestibles, en toute confiance

– Nommer et décrire les principales parties d’une plante

– Identifier quelques plantes comestibles

– Identifier les risques quand au parasitisme, la pollution.

– Réaliser une cueillette simple

– Cueillir tout en préservant le milieu, l’équilibre naturel des plantes

– Préparer puis cuisiner de manière simple la cueillette

LES BONUS

– Quelques recettes basiques

– Suivi possibilité de me contacter par mail ou tél pendant un mois.

D’autres dates sont proposées. Consulter le site internet

Disponible en CARTE CADEAU .

rue du Cornet La Jumellière Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 76 67 19 inspir.sauvage@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage plantes sauvages comestibles Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-10-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges