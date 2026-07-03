STAGE POTERIE Ateliers PAGODE Paris
lundi 31 août 2026 · Ateliers PAGODE · Paris
Informations pratiques
Au cours de ces quatre journées, nous explorerons différentes techniques de décoration céramique : engobes, sgraffito, mishima, terres mêlées, pochoir et estampage.
Dans un premier temps, les participants réaliseront des tessons d’essai et de petites plaques décorées afin de découvrir et expérimenter ces procédés.
Dans un second temps, chacun développera une petite série de 5 à 6 objets utilitaires ou décoratifs qu’il décorera en utilisant l’une des techniques étudiées durant le stage.
À noter
- Les pièces ne pourront pas être cuites avant la fin du stage.
- Les participants devront donc prévoir de revenir les récupérer ultérieurement.
- Le travail des émaux ne sera pas abordé pendant ce stage.
- Nous nous concentrerons exclusivement sur les techniques de décor mentionnées ci-dessus.
Prérequis
Quelques notions de modelage et de dessin ou d’illustration constituent un atout, mais ce stage reste accessible aux débutants.
Stage de modelage et décor céramique
Ce stage sera principalement consacré à la conception et à la réalisation de décors sur céramique, tout en abordant également les techniques de façonnage des pièces.
Du lundi 31 août 2026 au vendredi 04 septembre 2026 :
payant
Tarif : 450 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-31T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Ateliers PAGODE 66 avenue d’Ivry 75013 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org
Afficher la carte du lieu Ateliers PAGODE et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026