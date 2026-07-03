STAGE POTERIE Ateliers PAGODE Paris

Informations pratiques

Au cours de ces quatre journées, nous explorerons différentes techniques de décoration céramique : engobes, sgraffito, mishima, terres mêlées, pochoir et estampage.

Dans un premier temps, les participants réaliseront des tessons d’essai et de petites plaques décorées afin de découvrir et expérimenter ces procédés.

Dans un second temps, chacun développera une petite série de 5 à 6 objets utilitaires ou décoratifs qu’il décorera en utilisant l’une des techniques étudiées durant le stage.

À noter

Les pièces ne pourront pas être cuites avant la fin du stage.

Les participants devront donc prévoir de revenir les récupérer ultérieurement.

Le travail des émaux ne sera pas abordé pendant ce stage.

Nous nous concentrerons exclusivement sur les techniques de décor mentionnées ci-dessus.

Prérequis

Quelques notions de modelage et de dessin ou d’illustration constituent un atout, mais ce stage reste accessible aux débutants.

Stage de modelage et décor céramique







Ce stage sera principalement consacré à la conception et à la réalisation de décors sur céramique, tout en abordant également les techniques de façonnage des pièces.

Du lundi 31 août 2026 au vendredi 04 septembre 2026 :

payant

Tarif : 450 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-31T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers PAGODE 66 avenue d’Ivry 75013 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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