Prayssac

Stage poterie/ modelage animalier

1420 route de Niaudon Prayssac Lot

Tarif : 75 – 75 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

3 h de cours de modelage dans un atelier de poterie, pour venir créer un petit animal de votre choix.

Cours collectifs de maximum 6 personnes.

Animé par Manon potière depuis 20ans.

Débutant comme Expert sont bienvenus.

3 h de cours de modelage dans un atelier de poterie, pour venir créer un petit animal de votre choix.

Cours collectifs de maximum 6 personnes.

Animé par Manon potière depuis 20ans.

Débutant comme Expert sont bienvenus.

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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr

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English :

A 3-hour pottery class at a pottery studio, where you can create a small animal of your choice.

Group classes with a maximum of 6 people.

Led by Manon, a potter with 20 years of experience.

Beginners and experts are welcome.

L’événement Stage poterie/ modelage animalier Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot