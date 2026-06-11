Stage poterie/ modelage animalier Prayssac
Stage poterie/ modelage animalier Prayssac jeudi 9 juillet 2026.
Prayssac
Stage poterie/ modelage animalier
1420 route de Niaudon Prayssac Lot
Tarif : 75 – 75 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
3 h de cours de modelage dans un atelier de poterie, pour venir créer un petit animal de votre choix.
Cours collectifs de maximum 6 personnes.
Animé par Manon potière depuis 20ans.
Débutant comme Expert sont bienvenus.
3 h de cours de modelage dans un atelier de poterie, pour venir créer un petit animal de votre choix.
Cours collectifs de maximum 6 personnes.
Animé par Manon potière depuis 20ans.
Débutant comme Expert sont bienvenus.
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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr
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English :
A 3-hour pottery class at a pottery studio, where you can create a small animal of your choice.
Group classes with a maximum of 6 people.
Led by Manon, a potter with 20 years of experience.
Beginners and experts are welcome.
L’événement Stage poterie/ modelage animalier Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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