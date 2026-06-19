Stage poterie parent – enfant Maison des Familles Rennes
Stage poterie parent – enfant Maison des Familles Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Stage poterie parent – enfant Maison des Familles Rennes Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Stage de poterie intergénérationnel
Venez avec votre enfant, petit-enfant, neveu… (à partir de 7 ans) pour une initiation à la poterie.
Inscription obligatoire au 02 99 67 27 66
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T16:00:00.000+02:00
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Maison des Familles 2 allée Joseph Gémain Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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