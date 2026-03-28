Stage : pratique de remise en forme Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Chaque jour, découvrez une technique douce pour renforcer son dos, améliorer sa souplesse et sa mobilité.

Lundi 20/04 : mobilité (autour des articulations)

Mardi 21/04 : pilates (renforcement du dos et des abdominaux)

Mercredi 22/04 : stretching (étirement des muscles)

Jeudi 23/04 : gym douce

Vendredi 24/04 : hatha yoga (exercices autour de la respiration)

Venez vous initiez aux différentes pratiques de remise en forme pendant 5 jours !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h30

payant

Tarif – de 26 ans : 13,50€

Tarif + de 26 ans : en fonction du quotient familial (voir site)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T11:30:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T11:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T11:30:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T11:30:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T11:30:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4940/16-vacances-de-paques-stage-mobilite-pilate-stretching-gym-douce-adulte-du-20-04-au-24-04-de-10h30-a-11h30.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



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