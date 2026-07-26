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Stage radio à Jet FM Radio JetFM Saint-Herblain
jeudi 30 juillet 2026 · Radio JetFM · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 09:30 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription. Places limitées à 12 personnes. Réservez à l’accueil du CSC Le Grand B ou par mail : sonolab@jetfm.asso.fr Adulte, Etudiant, Jeune Public, En famille
Stage d’été à la radio JetFM, au 1er étage du CSC Le Grand B.Trois jours du 28 au 30 juillet pour apprivoiser la radio, la voix, les bruitages, et créer une histoire sonore de A à Z.A destination des ados et adultes du Grand Bellevue.
Radio JetFM Saint-Herblain 44800
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