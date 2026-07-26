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Stage radio à Jet FM Radio JetFM Saint-Herblain

jeudi 30 juillet 2026 · Radio JetFM · Saint-Herblain

Stage radio à Jet FM Radio JetFM Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Radio JetFM
Adresse
CSC Le Grand B, 11 rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sur inscription. Places limitées à 12 personnes. Réservez à l'accueil du CSC Le Grand B ou par mail : sonolab@jetfm.asso.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 09:30 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription. Places limitées à 12 personnes. Réservez à l’accueil du CSC Le Grand B ou par mail : sonolab@jetfm.asso.fr Adulte, Etudiant, Jeune Public, En famille 

Stage d’été à la radio JetFM, au 1er étage du CSC Le Grand B.Trois jours du 28 au 30 juillet pour apprivoiser la radio, la voix, les bruitages, et créer une histoire sonore de A à Z.A destination des ados et adultes du Grand Bellevue.

Radio JetFM Saint-Herblain 44800


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