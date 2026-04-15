Stage TaiChi Chuan Bâton, Parc de la Bégraisière, Saint-Herblain

Stage TaiChi Chuan Bâton Samedi 30 mai, 14h00 Parc de la Bégraisière Loire-Atlantique

35€ (45€ non adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Venez découvrir la pratique du bâton (Gùn, 棍) dans le TaiChi Chuan.

Son maniement permet notamment d’étendre la perception corporelle, de délier son corps et de se protéger.

Pratiquant débutant ou avancé accepté.

Contenu :

. Qi Gong préparatoire avec bâton

. Apprentissage de la forme de style Yang

. Tui Shou avec bâton

Les bâtons sont fournis pour le stage mais vous pouvez venir avec le vôtre.

Ce stage est animé par Frédéric Sourice, enseignant de Tai Chi Chuan & Qi Gong (diplômé FAEMC).

Stage en en extérieur / parc ou préau selon météo – de 14h à 17h

Parc de la Bégraisière Rue François Rabelais, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « yuansourcecontact@gmail.com »}]

Pratique du bâton dans l’art martial chinois du TaiChi Chuan Taichi Taijiquan