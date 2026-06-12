Stage Théâtre d’improvisation Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Ce stage ludique et créatif est spécialement conçu pour les enfants âgés de 10 à 15 ans. Les participants exploreront l’univers du théâtre à travers des jeux, des improvisations . Ils apprendront à développer leur confiance en eux, à travailler en groupe et à libérer leur imagination.

le théâtre d’improvisation à travers un stage accessible à tous. Sans texte ni préparation, les participants créent ensemble des scènes spontanées à partir d’idées, d’émotions ou de thèmes proposés sur le moment

N’hésitez pas à inscrire votre enfant pour une semaine inoubliable de créativité et d’amusement !

Jeux, improvisations, expression corporelle, découverte des personnages, mise en scène.

Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

2,70 euros de l’heure.

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-24T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T10:30:00+02:00_2026-07-20T12:30:00+02:00;2026-07-21T10:30:00+02:00_2026-07-21T12:30:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:30:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T12:30:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



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