Stage Théâtre d’improvisation Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Stage Théâtre d’improvisation Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 20 juillet 2026.
- Ce stage ludique et créatif est spécialement conçu pour les enfants âgés de 10 à 15 ans. Les participants exploreront l’univers du théâtre à travers des jeux, des improvisations . Ils apprendront à développer leur confiance en eux, à travailler en groupe et à libérer leur imagination.
- le théâtre d’improvisation à travers un stage accessible à tous. Sans texte ni préparation, les participants créent ensemble des scènes spontanées à partir d’idées, d’émotions ou de thèmes proposés sur le moment
N’hésitez pas à inscrire votre enfant pour une semaine inoubliable de créativité et d’amusement !
Jeux, improvisations, expression corporelle, découverte des personnages, mise en scène.
Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant
2,70 euros de l’heure.
Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T10:30:00+02:00_2026-07-20T12:30:00+02:00;2026-07-21T10:30:00+02:00_2026-07-21T12:30:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:30:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T12:30:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
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