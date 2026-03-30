Stage théâtre d’ombres chinoises Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Stage théâtre d’ombres chinoises Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 20 avril 2026.
Ici, les enfants vont apprendre à fabriquer les silhouettes d’ombres chinoises avec un matériel simple : baguettes en bois, papier canson, scotch, attaches parisiennes, velcro…
Ils vont apprendre à dessiner leurs personnage, les découper dans du papier canson, les fixer sur des baguettes avec du scotch
Pour les plus grands on peut apprendre à créer des silhouettes mobiles articulées : dessiner un patron des différentes parties du corps, les assembler avec des attaches parisiennes, coller les velcros pour les manipuler avec des baguettes.
Une activité passionnante et enrichissante pour les petits et les grands pour développer à la fois son adresse et son imagination !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif :
– de 26 ans 2,70 euros de l’heure
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
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