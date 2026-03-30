Stage théâtre d’ombres chinoises Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Ici, les enfants vont apprendre à fabriquer les silhouettes d’ombres chinoises avec un matériel simple : baguettes en bois, papier canson, scotch, attaches parisiennes, velcro…

Ils vont apprendre à dessiner leurs personnage, les découper dans du papier canson, les fixer sur des baguettes avec du scotch

Pour les plus grands on peut apprendre à créer des silhouettes mobiles articulées : dessiner un patron des différentes parties du corps, les assembler avec des attaches parisiennes, coller les velcros pour les manipuler avec des baguettes.

Une activité passionnante et enrichissante pour les petits et les grands pour développer à la fois son adresse et son imagination !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif :

– de 26 ans 2,70 euros de l’heure

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire

