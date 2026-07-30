Stage théâtre d’ombres Les Contes sens dessus dessous 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Stage théâtre d’ombres Les Contes sens dessus dessous 7/14 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 10:00:00

fin : 2027-03-07 17:00:00

Date(s) :

2027-03-07

Programme du stage

> expérimentation de l’ombre avec différentes sources lumineuses

> création d’un spectacle à partir d’improvisations sur le thème des contes détournés, mélangés, réinventés !

> création/découpe des personnages (chacun·e repart avec ses créations à la maison)

> répétition

> présentation devant les familles .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com

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English : Stage théâtre d’ombres Les Contes sens dessus dessous 7/14 ans

L’événement Stage théâtre d’ombres Les Contes sens dessus dessous 7/14 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin