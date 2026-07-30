UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche

Stage théâtre masqué Petits et Grands Frissons 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

dimanche 11 octobre 2026 · Rue Jean Giraudoux · Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Jean Giraudoux
Adresse
Ancienne école Ferry
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
43 43 48 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Stage théâtre masqué Petits et Grands Frissons 7/14 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 43 – 43 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Programme du stage
> jeux et improvisations théâtrales autour du thème de la peur
> jouer masqué et inventer des personnages et des histoires pour frissonner
> création d’un masque effrayant (chacun·e repart avec sa création à la maison)
> création d’un spectacle
> choix des costumes et répétition
> présentation devant les familles   .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13  lescargotdanslesorties@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage théâtre masqué Petits et Grands Frissons 7/14 ans

L’événement Stage théâtre masqué Petits et Grands Frissons 7/14 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin

À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)