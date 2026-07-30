Stage théâtre masqué Petits et Grands Frissons 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Stage théâtre masqué Petits et Grands Frissons 7/14 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 43 – 43 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Programme du stage

> jeux et improvisations théâtrales autour du thème de la peur

> jouer masqué et inventer des personnages et des histoires pour frissonner

> création d’un masque effrayant (chacun·e repart avec sa création à la maison)

> création d’un spectacle

> choix des costumes et répétition

> présentation devant les familles .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com

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English : Stage théâtre masqué Petits et Grands Frissons 7/14 ans

L’événement Stage théâtre masqué Petits et Grands Frissons 7/14 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin