Informations pratiques

Paimpont

Stage trail progression et nutrition à Brocéliande

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-30

Trois jours au cœur de Brocéliande, pour apprendre, se faire plaisir et se dépasser.

Niveau Initié 2/5

Durée 3 jours / 2 nuits

Taille du groupe 4 à 8 participants

Au programme 33 km / 500 D+

Trois jours, trois ambiances qui constituent le charme de Brocéliande. Trois types de terrain qui permettent de développer les qualités d’un traileur. Le cœur de la forêt, un vallon aux falaises de schiste rouge, un ruisseau sinueux sont autant de milieux favorables aux ateliers techniques. Côté conseils, l’accent sera mis sur la nutrition, une composante essentielle de la santé du sportif, que ce soit dans sa récupération, sa progression ou son plaisir. Pour s’améliorer tout en profitant de l’atmosphère chaleureuse de l’auberge et échanger autour d’une même passion.

Stage trail guidé par Dévrig, accompagnateur en montagne et compétiteur à haut-niveau, ainsi que par Sarah, diététicienne nutritionniste.

Jour 1 Arrivée à Tréhorenteuc et exploration des environs (3 km / 60 D+)

Jour 2 Chambre au Loup et Trémelin (16 km / 240 D+)

Jour 3 Étang de Careil et vallée du Serein (14 km / 200 D+)

Hébergement en gîte, en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (déjeuners sous forme de pique-niques) compris. .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 52 56 32

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English :

L’événement Stage trail progression et nutrition à Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de Brocéliande