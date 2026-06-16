Stage vacances d’été – Fitness adultes au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
Stage vacances d’été – Fitness adultes au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris jeudi 9 juillet 2026.
Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour un stage de fitness ! Venez découvrir le fitness ou renforcer votre corps pendant les vacances d’été !
Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un stage de fitness pendant les vacances d’été !
Du jeudi 09 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h00
payant
5,4 euros pour toute la
durée du stage et pour les moins de 26 ans.
Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient
familial.
Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T20:00:00+02:00;2026-07-10T19:00:00+02:00_2026-07-10T20:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
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