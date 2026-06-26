Léonie & friends Mairie du 11e arrondissement PARIS

Venez vivre une soirée unique placée sous le signe de la Musique !

Retrouvez Sya, Mélusine, Ava et Léonie pour une scène 100% féminine. Entre RnB, Neo Soul et hip-hop, ces artistes vous embarqueront dans des univers riches et captivants, portés par des voix et des sensibilités uniques.

✨ Une soirée vibrante à la découverte des talents de demain.

Quatre artistes, quatre univers, une même énergie : celle de la création au féminin. Une soirée musicale riche en découvertes, où se mêlent influences soul, rythmes urbains et émotions à fleur de peau.

Le jeudi 09 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T20:00:00+02:00_2026-07-09T22:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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