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Léonie & friends Mairie du 11e arrondissement PARIS

Léonie & friends Mairie du 11e arrondissement PARIS

Léonie & friends Mairie du 11e arrondissement PARIS jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Mairie du 11e arrondissement

Adresse : 12 Place Léon Blum

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles.</p>

Venez vivre une soirée unique placée sous le signe de la Musique !

Retrouvez Sya, Mélusine, Ava et Léonie pour une scène 100% féminine. Entre RnB, Neo Soul et hip-hop, ces artistes vous embarqueront dans des univers riches et captivants, portés par des voix et des sensibilités uniques.

✨ Une soirée vibrante à la découverte des talents de demain.

Quatre artistes, quatre univers, une même énergie : celle de la création au féminin. Une soirée musicale riche en découvertes, où se mêlent influences soul, rythmes urbains et émotions à fleur de peau.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T20:00:00+02:00_2026-07-09T22:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum  75011 PARIS
+33155283590


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