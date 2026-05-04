Carte blanche à Maxime Sanchez, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Maxime Sanchez commence le piano à 4 ans à SEOUL (en Corée du sud). Il découvre le jazz en région toulousaine et entre au collège de Marciac (horaires aménagés). En 2006 il déménage à Paris et intègre deux ans plus tard la classe de jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP).

A Paris, il multiplie les expériences musicales.

Parmi les projets marquants de sa carrière de sideman, le travail avec François Jeanneau au Pandemonium, le groupe de Magik Malik « Jazz Association », le groupe du Saxophoniste Belge Toine Thys « Orlando » et son travail aux côtés de David Enhco (Keyston Big Band, 4tet avec Maitrises etc.).

Et ses projets de cœurs en tant que leader ou co-leader : FLASH PIG, KEPLER, et son nouveau Trio « Standards ». En 2025, FLASH PIG a reçu le Prix du Disque Français 2024, une belle reconnaissance pour ce projet qui lui tient particulièrement à cœur.

En 2018, Maxime s’est révélé aux yeux du monde du jazz en devenant l’un des très rares musiciens européens à inscrire son nom au palmarès de la célèbre Thelonious Monk Competition, à laquelle il termine troisième.

Adrien Sanchez : saxophone, électronique

Teun Verbruggen : batterie

Maxime Sanchez : piano, claviers

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, composition, experimental — Compositions, improvisations et électronique se rencontrent ici dans un trio inédit franco-belge.

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 09 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-09T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T20:30:00+02:00;2026-07-09T21:30:00+02:00_2026-07-09T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

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