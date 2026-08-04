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Stage vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

dimanche 7 février 2027 · Rue Jean Giraudoux · Saint-Yrieix-la-Perche

Stage vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 7 février 2027
Fin
dimanche 7 février 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Jean Giraudoux
Adresse
Ancienne école Ferry
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
45 45 50 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Stage vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 10:00:00
fin : 2027-02-07 17:00:00

Date(s) :
2027-02-07

Programme du stage
> jeux et improvisations autour du thème de la publicité les codes publicitaires, les différents types de pub, la caricature…
> création de fausses publicités drôles, détournées, loufoques… ou sérieusement déjantées !
> choix des costumes et accessoires
> répétition et tournage
> les fausses pubs seront projetées devant le public de L’Ortie Show, samedi 29 mai 2027, à St-Yrieix   .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13  lescargotdanslesorties@gmail.com

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English : Stage vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans

L’événement Stage vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin

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