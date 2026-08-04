Stage vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche
dimanche 7 février 2027 · Rue Jean Giraudoux · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Stage vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 45 – 45 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 10:00:00
fin : 2027-02-07 17:00:00
Date(s) :
2027-02-07
Programme du stage
> jeux et improvisations autour du thème de la publicité les codes publicitaires, les différents types de pub, la caricature…
> création de fausses publicités drôles, détournées, loufoques… ou sérieusement déjantées !
> choix des costumes et accessoires
> répétition et tournage
> les fausses pubs seront projetées devant le public de L’Ortie Show, samedi 29 mai 2027, à St-Yrieix .
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans
L’événement Stage vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin
À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)
- 21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Aux origines de l’Art et de la narration graphique Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche 4 août 2026
- Séance VR Voyage au cœur de l’évolution Saint-Yrieix-la-Perche 4 août 2026
- Concert caravane à musique Lemon Punch + 24 Kara Ok Saint-Yrieix-la-Perche 4 août 2026
- Midi-visite Peinture et couleurs Saint-Yrieix-la-Perche 5 août 2026
- Formule Sport Initiation à la grimpe Clos de Bart Saint-Yrieix-la-Perche 5 août 2026