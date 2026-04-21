MUSICAL DRAMA – Stage vidéo pour les ados – juillet 2026 – EICAR Paris x Images & Mots

Dirige une comédienne et danseuse sur un plateau de cinéma, et crée ton court-métrage musical

À la croisée du clip et de la fiction, Musical Drama alterne des temps collectifs (tournage) et individuels (écriture, montage).

Sur une musique créée pour le stage, les participant·es dirigent la comédienne et danseuse Louise Guillaume. Chacun·e tourne sa séquence, puis monte sa propre version du film sur Premiere Pro.

Écriture, mise en scène, direction d’actrice, cadrage, éclairage, montage : les stagiaires découvrent concrètement les différents métiers du cinéma et les enjeux de la narration, des raccords et du rythme.

À l’issue du stage, chacun·e repart avec son film terminé.Le stage est encadré par des professionnelles de l’image. Il a lieu à l’école de cinéma EICAR Paris, Porte d’Ivry (ligne 7). L’école est climatisée.

Les stagiaires peuvent profiter d’un accompagnement à partir du métro REPUBLIQUE, chaque jour pour l’aller et le retour.

Les repas : il est recommandé d’apporter un pique-nique.

Des snacks et boissons peuvent être achetés à la cafétéria de l’école.

Dates : 6-10 juillet

Horaires : Lundi : 11h-17h / Mardi : 10h-17h / Mercredi : 10h-18h / Jeudi : 10h-17h / Vendredi : 11h-17h

8 places

REMAKE – Stage vidéo pour les ados – juillet 2026 – EICAR Paris x Images & Mots

Sur le plateau d’une école de cinéma, recrée une séquence de film !

Les stagiaires tournent le remake d’une séquence de fiction : préparer le découpage, monter un décor, reproduire l’éclairage et les mouvements de caméra, incarner les personnages…

Du scénario au montage, ils expérimentent toute la chaîne de fabrication d’un film, et les différents postes au plateau.

La réalisation d’une suite imaginaire leur permet de développer ensuite leur propre vision de l’histoire.

Chaque participant·e monte son projet, et repart avec son propre film.

Très complet sur le plan technique, REMAKE explore tous les métiers du cinéma, y compris le jeu d’acteur.

MAKING-OF : découvrez en images la première édition du stage REMAKE, en juillet 2025

Le stage est encadré par des professionnelles de l’image. Il a lieu à l’école de cinéma EICAR Paris, Porte d’Ivry (ligne 7). L’école est climatisée.

Les stagiaires peuvent profiter d’un accompagnement à partir du métro REPUBLIQUE, chaque jour pour l’aller et le retour.

Les repas : il est recommandé d’apporter un pique-nique.

Des snacks et boissons peuvent être achetés à la cafétéria de l’école.

Dates : 13-17 juillet

Horaires : Lundi : 11h-17h / Mardi : 10h-17h / Mercredi : 10h-18h / Jeudi : 10h-17h / Vendredi : 11h-17h

8 places

De la conception au tournage à la projection : les stages Filmer & Monter d’Images & Mots offrent une approche complète de la réalisation en vidéo.

Du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

520 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T17:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T17:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T17:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T17:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T17:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T17:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T17:00:00+02:00

Association Images et Mots 7, rue Fabre d’Eglantine 75020 Paris

https://www.imagesetmots.co/stage-vidéo-ados-paris-fais-ton-cinema



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